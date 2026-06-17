Financiamiento de medicamentos

Alerta por medicamentos sin respaldo: Expertos advierten riesgos de la compra ilegal para tratamientos oncológicos.

SEÑOR DIRECTOR:

Chile enfrenta una alerta sanitaria en cáncer, con listas de espera, falta de especialistas y restricciones presupuestarias. Sin embargo, aún no abordamos con seriedad una pregunta clave: ¿cómo financiaremos los tratamientos de la próxima década?

La OMS proyecta un aumento de 77% en los casos de cáncer hacia 2050. Con una población que envejece y acumula enfermedades crónicas, la presión sobre el sistema de salud crecerá.

Por esto, actualizar la regulación farmacéutica en materia de biosimilares e intercambiabilidad no solo permite mayor competencia, sino que prepara al país para una nueva etapa de la medicina y para los desafíos financieros que vienen.

La evidencia internacional ya superó la antigua disyuntiva entre innovación y seguridad. La Unión Europea y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) demuestran que los modelos de switching regulados permiten armonizar farmacovigilancia y seguimiento de resultados terapéuticos, en beneficio de los pacientes.

Chile vive un momento decisivo: el vencimiento de patentes abrirá nuevas alternativas terapéuticas, pero el desafío real será garantizar acceso oportuno. Discutimos cómo incorporar innovación al GES o la Ley Ricarte Soto de forma fragmentada, sin aprovechar que una buena regulación –a partir de la Norma Técnica N° 170 del Minsal- puede ser clave para ampliar la cobertura.

Más que preguntarnos cuánto podríamos ahorrar, la discusión debe centrarse en cuántas personas adicionales podríamos tratar con biosimilares. Una regulación adecuada no solo optimiza recursos: permite responder con eficiencia a una demanda que no admite más postergaciones.

Sebastián Millar Santelices

Exabogado del Minsal y experto en regulación sanitaria