SEÑOR DIRECTOR:

Es legítimo que el Presidente Kast haya participado del Foro de Madrid, tal como Boric lo hizo en otras instancias. El gesto sincera la discusión sobre si tenemos un gobierno de derecha extrema o no; ya nadie puede negarlo. Pero también obliga a sus aliados de Chile Vamos a decidir si siguen esa corriente ultra o la resisten. La molestia no tardó en aflorar, mientras republicanos celebraban en redes los pasajes más duros del discurso de Milei, dirigentes de la UDI los criticaban abiertamente.

El saldo real del encuentro: más de 1.500 asistentes y delegaciones de 25 países, pero solo dos figuras presidenciales, Kast y Milei, lejos de los cinco jefes de Estado e intelectuales de peso mundial que reunió Boric el año pasado. Lo que dominó la cobertura no fueron las propuestas, sino los insultos de Milei a los “zurdos mugrosos”, su reivindicación del golpe contra Allende, y la frase del embajador norteamericano Judd sobre lo fácil que resulta aplicar la “doctrina Donroe” con Kast en La Moneda, que obligó al canciller a dar explicaciones. El costo real para Kast fue compartir escenario con la versión “Sin filtros” de lo que él mismo piensa pero no dice, y evidenciar debilidad e impericia frente a una agenda injerencista norteamericana que afecta nuestra soberanía.

La oposición tampoco puede mostrarse satisfecha ya que fue incapaz de organizar un foro propio con la solidez necesaria para exhibir una alternativa. “Democracia Siempre” fue irrelevante, reunió apenas un centenar de personas en un hotel, sin Bachelet ni Boric.

Al final, el único ganador evidente fue la Administración Trump, que vuelve a hacer sentir su peso en la región con desparpajo. Y ahora… ¿quién podrá defendernos?

Daniel Grimaldi

Director ejecutivo de Fundación Chile21