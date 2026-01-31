Fortalecer la educación pública

SEÑOR DIRECTOR:

Tras casi dos años de tramitación en el Congreso, la aprobación de la ley que fortalece la implementación de la Nueva Educación Pública es una buena noticia. Se trata de un avance necesario para introducir mejoras urgentes en ámbitos clave del sistema. Esta ley no resuelve todos los desafíos que ha enfrentado la implementación del nuevo sistema, pero sí constituye un paso en la dirección correcta.

En particular, valoramos que se establezca la obligación de que los municipios cuenten con un plan de transición, lo que refuerza su responsabilidad en entregar el servicio educativo en condiciones adecuadas. De cara al próximo cambio de gobierno, resulta clave dar así continuidad a los procesos de implementación que ya están en marcha. La Nueva Educación Pública requiere estabilidad, aprendizaje institucional y mejoras progresivas, más que detenciones abruptas que pongan en riesgo lo avanzado.

Continuaremos monitoreando de cerca la implementación de esta ley, levantando evidencia y promoviendo la articulación entre actores, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento y resguardo de la educación pública como una política de Estado.

Ingrid Olea Sepúlveda

Directora ejecutiva de Educación 2020