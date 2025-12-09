Frutos de una política migratoria seria

SEÑOR DIRECTOR:

Su editorial del domingo respecto a los recientes hechos en la frontera norte no considera los avances que ha vivido el país en materia migratoria, luego del peak de ingresos irregulares en el año 2021.

En 2022 recibimos un país desbordado en sus fronteras, entre 2018 y 2021 aumentó en casi un 700% la migración irregular. Con inversión y gestión logramos reducir en un 48% los ingresos irregulares. El trabajo serio da frutos.

Cuando Perú militarizó su frontera, siguiendo una medida que Chile implementó en 2023, la situación no estuvo ni cerca de tornarse “inmanejable”, como plantean. El flujo migratorio se mantuvo estable y debajo de lo registrado en el mismo mes del año anterior.

En Chacalluta los ingresos irregulares bajaron un 56% en 2024 respecto de 2021, gracias al refuerzo en el control fronterizo, el despliegue militar y policial, televigilancia y diálogo.

Los desafíos migratorios no se enfrentan con consignas grandilocuentes ni con anuncios que generan temor. Se enfrenta con políticas de reconducción y diplomacia, porque los desplazamientos de personas ocurren y requieren de la coordinación entre Estados.

Así ha sido con Perú y Bolivia, con este último país suscribimos acuerdos históricos que ha permitido reconducir a más de 4 mil personas este año. Además, en 2025, hemos autorizado a salir del país a 5.137 extranjeros en situación irregular, que incluye una prohibición de reingreso.

Gestionar la migración de manera seria y responsable es posible, Chile lo ha demostrado. Cuando se actúa con políticas públicas serias, planificación y rigor, la situación se torna manejable.

Víctor Ramos Muñoz

Subsecretario del Interior

Luis Eduardo Thayer

Director Servicio Nacional de Migraciones