Guerra en Medio Oriente

SEÑOR DIRECTOR:

Complementando el editorial de La Tercera del 22 de junio último, titulado “Los costos de la guerra contra Irán”, especialmente la idea de que “ninguno de los objetivos anunciados por EE.UU. al inicio de la guerra parece haberse cumplido”, sólo es una evidencia más de la progresiva pérdida de poder de la potencia norteamericana.

La razón es porque, como sostuvo hace más de 60 años el destacado politólogo francés Raymond Aron, “el poder es la capacidad que tiene una unidad política de imponer su voluntad a los demás”. Y claramente Washington no lo logró, si consideramos que su gran objetivo era la caída del régimen iraní al momento de desplegar durante 100 días cuantiosos recursos militares y bombardeos aéreos sobre territorio persa, los cuales se vio obligado a detener por las consecuencias económicas globales de público conocimiento.

A partir del proceso de negociación que se está iniciando para poner fin al conflicto en el Golfo Pérsico, el gran desafío para la Casa Blanca será convencer al régimen de los ayatolás de que en el futuro no será una amenaza existencial para ellos. De lo contrario, la República Islámica tendrá pocos incentivos para aceptar el desmantelamiento de su programa nuclear y misilístico.

César Iribarren Arsuaga

Cientista politico