¿Hacia un mejor futuro?
SEÑOR DIRECTOR:
Claramente, el nivel de “diálogo” que hemos visto en los debates y múltiples declaraciones, dista mucho de lo que uno esperaría de personas que pretenden ser nuestros gobernantes o artífices de un mejor futuro, pensando sólo en darle a la sociedad una mejor y más equilibrada convivencia para crecer con justicia, equidad y paz.
El resultado de las elecciones de este domingo, sólo representará, una vez más, el resultado de un proceso fracasado que no logró darle al país un empuje en la senda adecuada, y ahora se esperará ocurra aquello con un nuevo gobierno.
Mas, si el nivel de diálogo entre las ponencias seguirá siendo incivilizado e irracional, será poco lo que avanzaremos hacia un mejor futuro.
John Arentsen Rodríguez
