Importancia de la relación con China

SEÑOR DIRECTOR:

Si como país queremos mantener una senda de colaboración y prosperidad, no podemos seguir enviando señales equivocadas a China. La relación con el gigante asiático se ha construido en base a respetar la institucionalidad, procesos formales y certezas jurídicas y debemos continuar por el mismo camino trazado por décadas para mantener lazos de confianza.

Episodios como la fallida licitación de cédulas de identidad o el malogrado proyecto de cable submarino transpacífico han generado dudas evitables e innecesarias. Si bien, el ánimo colaborativo de China no ha cambiado, la paciencia confucionista del gigante asiático no es infinita.

Cuidar y fortalecer las relaciones con nuestro principal socio comercial exige coherencia, respeto por los compromisos asumidos y una institucionalidad sólida, a fin de proyectar vínculos que sean beneficiosos para nuestro país.

Mauricio Benítez

Abogado, académico Usach y socio internacional de SW Chile