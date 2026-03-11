Importancia de la relación con China
SEÑOR DIRECTOR:
Si como país queremos mantener una senda de colaboración y prosperidad, no podemos seguir enviando señales equivocadas a China. La relación con el gigante asiático se ha construido en base a respetar la institucionalidad, procesos formales y certezas jurídicas y debemos continuar por el mismo camino trazado por décadas para mantener lazos de confianza.
Episodios como la fallida licitación de cédulas de identidad o el malogrado proyecto de cable submarino transpacífico han generado dudas evitables e innecesarias. Si bien, el ánimo colaborativo de China no ha cambiado, la paciencia confucionista del gigante asiático no es infinita.
Cuidar y fortalecer las relaciones con nuestro principal socio comercial exige coherencia, respeto por los compromisos asumidos y una institucionalidad sólida, a fin de proyectar vínculos que sean beneficiosos para nuestro país.
Mauricio Benítez
Abogado, académico Usach y socio internacional de SW Chile
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.