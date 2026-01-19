SEÑOR DIRECTOR:

La existencia de más de un foco de inicio es un claro indicador de intencionalidad. Si bien la mayoría de los incendios son producto de actos imprudentes o negligentes, también hay vándalos y antisociales. La participación de personas con trastornos como la piromanía es casi inexistente. La prevención de los incendios forestales requiere controlar la imprudencia agrícola y la negligencia industrial, erradicar la acumulación de basurales, evitar la instalación de viviendas en zonas de riesgo y la expansión urbana desregulada. Los cortafuegos deberían incluirse por ley en todo plan regulador.

Mauricio Valdivia Devia

PhD. Tte. Crl. (R) de Carabineros