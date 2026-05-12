Inversión pública y sala cuna

SEÑOR DIRECTOR:

El ministro Quiroz ha manifestado recientemente su preocupación por la disponibilidad de recursos para financiar el proyecto de sala cuna (US$300 millones anuales). Es una inquietud válida en tiempos de responsabilidad fiscal; sin embargo, es oportuno analizar la coyuntura en su conjunto.

Actualmente, el plan de reconstrucción contempla US$1.400 millones en créditos a la contratación. Si bien estas medidas buscan evitar despidos, corren el riesgo de ser poco efectivas si no abordan barreras estructurales como el actual “impuesto al empleo femenino” que representa el costo de la sala cuna. Más que un gasto, su financiamiento debe entenderse como una inversión con un retorno social y económico directo.

En este sentido, invitamos al Ejecutivo a priorizar este proyecto, integrándose como un pilar fundamental de la reactivación. La corresponsabilidad social no es sólo un imperativo ético, sino una estrategia de modernización para un crecimiento sostenible. El desafío es avanzar hacia una sociedad donde el bienestar de la familia no se sostenga sobre el sacrificio individual, y donde las madres puedan desarrollarse y educar a sus hijos con libertad y dignidad.

Verónica Campino García-Huidobro

Cofundadora Fundación YoQuieroEstar