Jueza Sabaj

SEÑOR DIRECTOR:

La destitución de la jueza Verónica Sabaj Escudero del Poder Judicial por graves faltas a los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia, permite constatar que las instituciones funcionaron. Es de esperar que esta decisión, así como otras que ha adoptado recientemente la Corte Suprema, no sean medidas excepcionales que respondan a la fuerte presión mediática e interés público que el “caso Hermosilla” ha despertado en el país.

Este episodio debe marcar un punto de inflexión en el funcionamiento y las relaciones entre los tribunales superiores de Justicia, el Ministerio Público y los órganos del poder político, de manera que prime la separación de poderes y la independencia externa del Poder Judicial, todos principios propios de un Estado de Derecho.

Es valorable que el Poder Judicial haya informado cada fase de este procedimiento, incluyendo la vocería en que dio a conocer el veredicto de la Corte Suprema. De este modo, obró con un nivel de transparencia que no siempre caracterizó al Alto Tribunal en el pasado.

Cabe espetar que en el futuro los comportamientos reñidos con la probidad y ética judicial puedan ser detectados por el propio Poder Judicial, sin que se requiera de una investigación periodística para ser develados y sancionados.

Silvana Adaros Rojas

Académica Fac. de Derecho UNAB