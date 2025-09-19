SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Jueza Sabaj

Por 
Cartas al director

SEÑOR DIRECTOR:

La destitución de la jueza Verónica Sabaj Escudero del Poder Judicial por graves faltas a los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia, permite constatar que las instituciones funcionaron. Es de esperar que esta decisión, así como otras que ha adoptado recientemente la Corte Suprema, no sean medidas excepcionales que respondan a la fuerte presión mediática e interés público que el “caso Hermosilla” ha despertado en el país.

Este episodio debe marcar un punto de inflexión en el funcionamiento y las relaciones entre los tribunales superiores de Justicia, el Ministerio Público y los órganos del poder político, de manera que prime la separación de poderes y la independencia externa del Poder Judicial, todos principios propios de un Estado de Derecho.

Es valorable que el Poder Judicial haya informado cada fase de este procedimiento, incluyendo la vocería en que dio a conocer el veredicto de la Corte Suprema. De este modo, obró con un nivel de transparencia que no siempre caracterizó al Alto Tribunal en el pasado.

Cabe espetar que en el futuro los comportamientos reñidos con la probidad y ética judicial puedan ser detectados por el propio Poder Judicial, sin que se requiera de una investigación periodística para ser develados y sancionados.

Silvana Adaros Rojas

Académica Fac. de Derecho UNAB

Más sobre:Poder JudicialInstitucionesIntegridad

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Moscú niega la entrada de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia

Anuncian cierre del Paso Los Libertadores por inestabilidad climática en la cordillera

Trump le pide nuevamente a la Corte Suprema que le permita deportar a 300 mil venezolanos

El salto a la elipse del sargento Campos

Wall Street cierra al alza la semana empujado por la Fed y su baja de tasas

Por una guata artificial

Lo más leído

1.
La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

2.
Temblor hoy, viernes 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

4.
Gustavo Álvarez tras el empate de la U en Lima: “No caigo en que si el rival se queda con 10 tenemos que ganar”

Gustavo Álvarez tras el empate de la U en Lima: “No caigo en que si el rival se queda con 10 tenemos que ganar”

5.
A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Cinco regiones permanecen en alerta temprana preventiva por pronósticos meteorológicos para este fin de semana

Cinco regiones permanecen en alerta temprana preventiva por pronósticos meteorológicos para este fin de semana

Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Peaje a luca: MOP detalla medidas especiales en carretera ante masivo regreso a Santiago tras Fiestas Patrias

Peaje a luca: MOP detalla medidas especiales en carretera ante masivo regreso a Santiago tras Fiestas Patrias

Anuncian cierre del Paso Los Libertadores por inestabilidad climática en la cordillera
Chile

Anuncian cierre del Paso Los Libertadores por inestabilidad climática en la cordillera

El salto a la elipse del sargento Campos

Amplían detención de sujeto que hirió de gravedad a un carabinero en Las Condes

Wall Street cierra al alza la semana empujado por la Fed y su baja de tasas
Negocios

Wall Street cierra al alza la semana empujado por la Fed y su baja de tasas

Por una guata artificial

Chile se posiciona como líder en América Latina en penetración de los malls

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias
Tendencias

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias

Cómo llegó el plátano oriental a Chile: la historia secreta del árbol más controversial de Santiago

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

La Sub 17 entrega la lista larga para el Mundial de Qatar
El Deportivo

La Sub 17 entrega la lista larga para el Mundial de Qatar

El Betis de Pellegrini vuelve a ganar y escala en LaLiga antes de su estreno por la Europa League

“Me duele, me molesta”: la dura confesión de Bruno Barticciotto por su falta de regularidad en el Santos de México

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

La nueva película de Dominga Sotomayor: “Limpia” celebra su estreno mundial en el Festival de San Sebastián
Cultura y entretención

La nueva película de Dominga Sotomayor: “Limpia” celebra su estreno mundial en el Festival de San Sebastián

“Espero que vuelva”: Jimmy Fallon se pronuncia sobre suspensión de programa de Jimmy Kimmel

Muere en accidente aéreo el compositor estadounidense Brett James, ganador de un Grammy

Moscú niega la entrada de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia
Mundo

Moscú niega la entrada de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia

Trump le pide nuevamente a la Corte Suprema que le permita deportar a 300 mil venezolanos

Asamblea General de la ONU permite a Abbas participar telemáticamente en sesiones de la próxima semana

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz
Paula

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica