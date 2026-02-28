La ciudad y sus veredas

SEÑOR DIRECTOR:

Las veredas en algunas comunas de la Región Metropolitana y ciudades del pais se ocupan como estacionamientos para autos y vehículos que entorpecen el tránsito peatonal, destruyen pequeños jardines y áreas verdes, instalándose en las puertas de las casas de los vecinos, sin respeto por la convivencia y sin fiscalización alguna.

Cuidemos nuestras comunas y ciudades.

Marcos A. Ceresuela M.