La ciudad y sus veredas
SEÑOR DIRECTOR:
Las veredas en algunas comunas de la Región Metropolitana y ciudades del pais se ocupan como estacionamientos para autos y vehículos que entorpecen el tránsito peatonal, destruyen pequeños jardines y áreas verdes, instalándose en las puertas de las casas de los vecinos, sin respeto por la convivencia y sin fiscalización alguna.
Cuidemos nuestras comunas y ciudades.
Marcos A. Ceresuela M.
