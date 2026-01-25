La cultura de los incendios

SEÑOR DIRECTOR:

Devastadores y de comportamientos muy fluctuantes. Así han sido los incendios, con costos inmensos en bienes materiales y pérdidas irreparables en vidas. Nos ha costado transformar estas experiencias dolorosas en aprendizajes. Son pocas las enseñanzas, pocas las acciones preventivas y muy lejano el ideal de generar una cultura del fuego para manejar mejor nuestros instintos cuando nos vemos atrapados por fenómenos extremos.

Pero en Chile tenemos cultura de desastre, los terremotos y los tsunamis son un claro ejemplo. Esto no lo tenemos con los incendios, es indudable que las estrategias de evacuación cuando el fuego está encima no han resultado o no han existido. Es clave investigar y trabajar con simuladores virtuales para entender el comportamiento, principalmente el cómo las llamas pueden avanzar, hablamos de hectáreas por hora. Tenemos relatos muy precisos de cómo por situaciones geográficas o geológicas tenemos zonas de más riesgo, más allá del combustible natural, es el fenómeno del viento que aumenta su intensidad y cambia rápidamente de dirección por las condiciones de altura, humedad y cambios bruscos en la temperatura.

Cómo transformar estas experiencias en acciones permanentes para instalar desde las escuelas en tempranas edades una cultura que nos permita estar más alertas y desde los lugares que habitamos conocer y entrenar comportamientos de evacuación y reacciones veloces para llegar a lugares seguros.

Conocer el territorio y los riesgos para luego transformar en una política pública que desarrolle hábitos y, por supuesto, incluya tecnologías apropiadas para el combate de los incendios que se desplazan velozmente. Necesitamos generar una cultura de incendios.

Uwe Rohwedder

Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura, U.Central