La minería del futuro

Por 
Cartas al director
La minería del futuro

SEÑOR DIRECTOR:

La minería ha sido históricamente un pilar de nuestra identidad nacional y la industria ha avanzado a paso firme en la adopción e implementación de diversas normas para garantizar la calidad, la seguridad, la salud ocupacional y la gestión ambiental, hídrica y energética en sus procesos.

A través de este trabajo permanente, nuestra minería se ha posicionado como una actividad más sostenible y moderna. No obstante, persisten desafíos: ¿Qué más podemos hacer para evitar tragedias como la ocurrida recientemente en la mina El Teniente? ¿Hacia dónde debemos orientar los esfuerzos para seguir fortaleciendo los estándares de seguridad en la industria?

Las nuevas tecnologías ofrecen sin duda algunas de las respuestas: automatización, robótica, vehículos autónomos e inteligencia artificial ya están transformando la minería subterránea, mejorando la toma de decisiones y reduciendo los riesgos humanos. Proteger a quienes trabajan en zonas de alto riesgo debe ser una prioridad. Y, al mismo tiempo, estas innovaciones potencian la eficiencia y competitividad del sector.

Avanzar hacia una minería más segura, sostenible y moderna es una tarea compartida. Es importante visualizar un futuro en que la minería chilena siga siendo un motor de desarrollo, pero con la tecnología y la seguridad como aliados indispensables.

Rodrigo Navia

Decano Facultad de Ingeniería

Universidad San Sebastián

mineríaseguridadEl Teniente

