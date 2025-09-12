La política exterior también cuenta

SEÑOR DIRECTOR:

Observamos con preocupación que el formato del debate presidencial transmitido el 10 de septiembre por Chilevisión relegó las preguntas de Política Exterior, dejando a la mayoría de los candidatos sin tiempo para exponer sus planteamientos en esta materia.

Ello refleja la escasa atención que se le está otorgando a las relaciones internacionales, pese al rol esencial que cumple la Cancillería y el servicio exterior en beneficio de los chilenos, en un mundo cada vez más polarizado, marcado por conflictos y tensiones que exigen claridad respecto de las posiciones de quienes aspiran a gobernar.

Desde el retorno a la democracia, Chile ha sostenido una política exterior de Estado con logros significativos que han favorecido su desarrollo y proyección internacional, aun enfrentando restricciones presupuestarias, designación de numerosos embajadores por motivos políticos y los desafíos propios de la gestión institucional.

Creemos que la ciudadanía merece conocer con mayor profundidad las propuestas en política exterior de quienes aspiran a la Presidencia, especialmente en la delicada coyuntura internacional actual. En ese espíritu, expresamos nuestra disposición a reunirnos directamente con todas las candidaturas presidenciales, para contribuir con insumos técnicos y abrir espacios de diálogo sobre los desafíos internacionales que enfrentará el próximo gobierno.

Cristián Piña Mella

Presidente de la Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera