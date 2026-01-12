Las ciencias naturales no tienen todas las respuestas

SEÑOR DIRECTOR:

Agradezco al Congreso Futuro por traer a Premios Nobeles como Jack Szostak. Es un privilegio y permite abrir discusiones relevantes respecto del origen de la vida.

El profesor Szostak en su entrevista afirma que “la vida no necesita explicaciones religiosas ni sobrenaturales”. Si lo que plantea se refiere a comprender los mecanismos de cómo funciona lo vivo, estaría de acuerdo con lo indicado. Los avances en biología y bioquímica nos permiten comprender y maravillarnos respecto de cómo funciona lo vivo.

Por el contrario, estaría en desacuerdo, si implica que las ciencias naturales por sí solas responden a preguntas como ¿por qué hay vida? o ¿cómo se origina la vida?, ya que eso sería una “intromisión epistémica”. Para abordarlas es necesario otras formas de conocimiento, como la teología y la filosofía.

Por ejemplo, y resumidamente, una respuesta que pueden dar esas disciplinas a las preguntas planteadas, es el argumento de la causación. Para que algo exista tiene que haber una causa responsable de dicha existencia. No es posible explicar el paso de la nada a existir sin una causa. Por lo tanto, todo lo que existe tiene que ser creado. Las ciencias naturales estudian el cambio, pero no estudian la creación de existencia.

Más aún, siguiendo a Popper, es importante precisar que lo planteado por el Profesor Szostak no es falsable. Esto significa que no hay un experimento que podamos diseñar para intentar falsar dicha hipótesis. Por ello podemos concluir que dicha afirmación no es de carácter científico.

Para avanzar a una mejor comprensión de la realidad es necesario el trabajo interdisciplinario entre distintas formas de conocimiento, reconociendo sus limitaciones y sus respectivas áreas de autoridad epistémica.

Juan Larraín C.

Instituto de Éticas Aplicadas UC

Facultad de Ciencias Biológicas UC