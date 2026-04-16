Lectura en los PME
SEÑOR DIRECTOR:
El Ministerio de Educación ha tomado una decisión valiente: poner la lectura fluida en 1° y 2° básico en el centro de los Planes de Mejoramiento Educativo (PME) 2026. La evidencia respalda esta apuesta: quien aprende a leer bien en los primeros años tiene una ventaja que se acumula con el tiempo.
Pero la investigación también nos advierte: un niño que lee fluidamente en segundo básico no necesariamente se convierte en un lector competente a los quince años. La habilidad de leer textos complejos debe seguir enseñándose explícitamente y en todas las disciplinas —en 4°, en 6°, en 8° básico y más allá— o no se desarrolla.
Ojalá el entusiasmo que hoy moviliza a las comunidades educativas en torno a la lectura inicial sea el punto de partida de algo más grande: una cultura escolar donde leer bien sea un compromiso de todos los cursos y todos los docentes. Ese es el camino para graduar estudiantes que no solo saben leer, sino que eligen hacerlo.
Montserrat Cubillos
Directora CIMA
Facultad de Educación UDD
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