Licencia digital: modernización de vacíos

SEÑOR DIRECTOR:

La licencia de conducir digital en la Región Metropolitana es un avance en la gestión de documentos. Asociada a la Clave Única, incluye un código QR encriptado que permite su bloqueo por pérdida y avisa de su vencimiento, agilizando trámites y dificultando la falsificación.

No obstante, la implementación enfrenta desafíos. Su uso en los Juzgados de Policía Local es complejo, ya que muchos carecen de lectores de códigos QR. La retención física de la licencia, un método habitual para asegurar la comparecencia de infractores o aplicar suspensiones, no es posible con un documento digital, lo que plantea un vacío sobre cómo se realizará ese control.

La convivencia de licencias físicas y digitales exige una interoperabilidad entre instituciones. Sin una normativa clara, la modernización podría ser superficial, debilitando la prevención de accidentes. Para que la licencia digital sea efectiva, se necesita una reforma legal que unifique criterios, inversión en digitalización en los juzgados y un plan de fiscalización nacional que garantice que este avance no sea solo una novedad, sino también una herramienta para salvar vidas.

Andrés Celedón

Académico U. Autónoma y juez de Policía Local