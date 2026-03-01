SEÑOR DIRECTOR:

En relación a su editorial “Importante baja en licencias médicas” publicada el viernes 27 de febrero, quisiera resaltar que en el Informe de licencias médicas 2025 elaborado por la Superintendencia de Seguridad Social, se establece que, de las cerca de 7 millones de licencias emitidas en 2025, el 15,8% corresponde a Isapres y el 84,2% a Fonasa, beneficiando a 2.362.394 personas trabajadoras, de las que el 69,2% son trabajadores del sector privado, y 26,3% del sector público. En este marco, el promedio de licencias por persona fue de 2,7 en el sector privado y 3,7 en el sector público. Asimismo, el promedio de días por persona en el año, alcanzó 37,1 días en el sector privado y 31,5 días en el sector público.

La disponibilidad y uso de datos oficiales permite analizar con mayor precisión el comportamiento del sistema y orientar adecuadamente las decisiones de políticas públicas.

Junto a lo anterior, en los últimos meses esta Superintendencia ha fortalecido sus sistemas de fiscalización, modernizando los cruces de información y su análisis con apoyo de IA. Estas acciones han permitido detectar incumplimientos, focalizar investigaciones en áreas de mayor riesgo y reforzar la trazabilidad del sistema.

Andrea Soto Araya

Superintendenta de Seguridad Social