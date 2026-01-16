Liceos Bicentenario y educación pública

SEÑOR DIRECTOR:

En medio del debate sobre el estado de la educación pública, es clave observar la evidencia y no solo las opiniones. Los datos sobre resultados de admisión a la educación superior muestran con claridad que no todas las políticas públicas tienen el mismo impacto.

Entre 2010 y 2026, la participación de la educación municipal en el 10% superior de puntajes de admisión cae de forma sostenida, pasando de alrededor de un 30% a menos de un 12%. Esta tendencia refleja la dificultad del sistema estatal tradicional para sostener trayectorias de alto rendimiento académico.

En contraste, los Liceos Bicentenario duplican su participación en ese mismo tramo, alcanzando hoy más del 16% de los mejores puntajes del país. Es decir, casi uno de cada seis estudiantes de alto desempeño proviene de un Liceo Bicentenario, pese a que estos establecimientos representan una fracción menor del sistema escolar.

Más aún, estos resultados se observan mayoritariamente en estudiantes de sectores socioeconómicos medios y medios-bajos, demostrando que es posible combinar equidad y excelencia cuando existen proyectos educativos con foco en el aprendizaje, liderazgo directivo efectivo y altas expectativas.

Si el objetivo es avanzar hacia un sistema educativo más justo, con oportunidades reales para todos los estudiantes, especialmente aquellos provenientes de sectores medios y vulnerables, resulta indispensable ampliar y fortalecer el Programa Liceos Bicentenario, asegurando condiciones estructurales que permitan replicar estas trayectorias de alto desempeño en mayor escala.

Magdalena Piñera

Presidenta Fundación Piñera Morel

Mauricio Bravo

Vicedecano Fac. de Educación UDD

Camila Romero

Ex coordinadora Liceos Bicentenario

M. Teresa Romero

Directora ejecutiva Escuelas Abiertas