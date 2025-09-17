SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Los libros y la inteligencia artificial

Por 
Cartas al director
Los libros y la inteligencia artificial

SEÑOR DIRECTOR:

“Porque los libros prolongan la vida”, se titula una excelente columna de Humberto Eco, publicada por allá en 1991.

El autor trajo a la memoria el pasaje del Fedro platónico, en el cual el faraón pregunta con cierta angustia al dios Thot, creador de la escritura, “si ese diabólico dispositivo no hará al hombre incapaz de recordar y, por lo tanto, de pensar”.

Ya podemos avizorar que la misma inquietud nos asiste con la inteligencia artificial: ¿Seremos capaz de dominarla? ¿Es diabólica? ¿Nos hará felices? ¿Perderemos la memoría?

El propio autor nos ayuda, quién sabe si inconscientemente, a aproximarnos a la respuesta a través de la pregunta que hace sobre los libros: “¿qué ha ganado el hombre con la invención de la escritura, la imprenta, las memorias electrónicas?’

Responde, citando al editor e intelectual italiano Valentín Bonpiani: “Un hombre que lee vale por dos”.

Así, la lectura de un libro, material o digital, nos hace padecer de amor, de la emoción de la vida, del sufrimiento, la alegría y esperanza, la felicidad, la técnica, y en la IA y sus algoritmos, descubrir y proyectar -o anticipar- esa verdad.

Franco Brzovic González

Más sobre:librosinteligencia artificiallectura

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Más de 710 mil vehículos han salido de la Región Metropolitana por semana de Fiestas Patrias

Sierra Gorda, Mejillones y Tocopilla entre las comunas que más alzas han tenido en avalúos fiscales de terrenos mineros en 4 años

Carlos III elogia el “compromiso” de Trump con la paz en cena de gala en el Castillo de Windsor

Mercado anticipa pocos efectos en Chile tras decisión de la Fed

La Fed finalmente baja la tasa de interés y se esperan dos recortes más este año

Dinamarca hace millonarias compras de armas en medio de aumento de tensiones con Rusia

Lo más leído

1.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

2.
A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

3.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

4.
Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

5.
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Los alimentos prohibidos para perros y gatos durante Fiestas Patrias

Los alimentos prohibidos para perros y gatos durante Fiestas Patrias

Estos son los horarios del Metro de Santiago para el 18 y 19 de septiembre

Estos son los horarios del Metro de Santiago para el 18 y 19 de septiembre

Más de 710 mil vehículos han salido de la Región Metropolitana por semana de Fiestas Patrias
Chile

Más de 710 mil vehículos han salido de la Región Metropolitana por semana de Fiestas Patrias

Brasil, el destino preferido por los chilenos para el 18, en alerta por aumento de casos y letalidad de fiebre amarilla

Rey Hotu: laboratorio enfrenta querella por presunta distribución de “peligroso” medicamento para caballos

Sierra Gorda, Mejillones y Tocopilla entre las comunas que más alzas han tenido en avalúos fiscales de terrenos mineros en 4 años
Negocios

Sierra Gorda, Mejillones y Tocopilla entre las comunas que más alzas han tenido en avalúos fiscales de terrenos mineros en 4 años

Mercado anticipa pocos efectos en Chile tras decisión de la Fed

La Fed finalmente baja la tasa de interés y se esperan dos recortes más este año

En este país nombraron ministra a una IA: “Es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente”
Tendencias

En este país nombraron ministra a una IA: “Es el primer miembro del gabinete que no está presente físicamente”

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

La última actualización de PlayStation 5 permite nuevas funciones en el control Dual Sense

Sufre Gorosito: Alianza Lima pierde a jugador clave para la ida ante la U en Copa Sudamericana
El Deportivo

Sufre Gorosito: Alianza Lima pierde a jugador clave para la ida ante la U en Copa Sudamericana

¿Viene Lamine Yamal? España da la lista para el Mundial Sub 20

Champions League: el millonario Liverpool sufre para vencer al Atlético de Madrid en un partidazo con el Cholo Simeone expulsado

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Se abre el archivo de David Bowie: entre una película fallida, vestuario e instrumentos
Cultura y entretención

Se abre el archivo de David Bowie: entre una película fallida, vestuario e instrumentos

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante

Fiestas Patrias y stand up comedy: la llamativa apuesta de una lota con chistes en la Fonda Nómade

Carlos III elogia el “compromiso” de Trump con la paz en cena de gala en el Castillo de Windsor
Mundo

Carlos III elogia el “compromiso” de Trump con la paz en cena de gala en el Castillo de Windsor

Dinamarca hace millonarias compras de armas en medio de aumento de tensiones con Rusia

Giorgia Meloni se muestra en contra de la nueva ofensiva militar de Israel para ocupar Ciudad de Gaza

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica
Paula

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada