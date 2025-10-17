Manipulación de las redes sociales

SEÑOR DIRECTOR:

Para los que utilizamos habitualmente las RRSS, en especial en esta época de elecciones, no deja de llamar la atención la tremenda odiosidad y mala intención evidente en muchas de las publicaciones que circulan. Es una muestra clara de la bajeza humana que lamentablemente se ha apoderado de una parte importante de nuestra sociedad.

Los usos de frases y palabras sacadas deliberadamente de contexto, el uso de expresiones dignas de gente sin educación y de mal vivir, ideologías que todo lo permiten y mucho más, son ampliamente difundidas por políticos sin moral, por personas que pretenden dañar con tal de que su ideología prenda, por aquellos que disfrutan insultando por deporte. En fin, se han transformado las RRSS en una forma de expresión con amplio libertinaje y muy poca civilidad. Qué pena que no pueda ser una forma de comunicarse con respeto y se pueda opinar y discutir ideas sin fanatismo o maldad.

John Arentsen Rodríguez