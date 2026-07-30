Más colaboración y menos asistencialismo

SEÑOR DIRECTOR:

Estamos enfrentando una de las catástrofes naturales de mayor alcance territorial de los últimos años. Desde Los Ríos hasta Atacama, el frente de mal tiempo ha dejado a más de 18.000 damnificados que requieren apoyos de distinto tipo. Miles de familias han perdido sus hogares y sus fuentes de trabajo, mientras numerosos niños han visto interrumpida su educación. Esta realidad profundiza su vulnerabilidad y golpea directamente al trabajo, el emprendimiento y la educación, tres pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, las comunidades afectadas, como han demostrado tantas veces frente a otras emergencias, no esperan soluciones impuestas ni ayudas transitorias: esperan herramientas y oportunidades para volver a ponerse de pie. Frente a la catástrofe, necesitamos menos asistencialismo y más colaboración.

Nicolás Birrell

Presidente de Desafío Levantemos Chile