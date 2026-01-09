Más dependencia y menos oportunidades

SEÑOR DIRECTOR:

Los últimos datos sobre pobreza en Chile, revelados por la Encuesta CASEN, indican que uno de cada cinco chilenos vive bajo la línea de la pobreza. Esto no es solo una cifra estadística: es el reflejo de una realidad cotidiana marcada por la precariedad y la falta de oportunidades latente en el país.

Resulta especialmente preocupante que, entre las familias más vulnerables, aumente de manera constante la dependencia de la asistencia estatal para cubrir necesidades básicas. Si bien el apoyo del Estado es indispensable en contextos de emergencia o exclusión severa, no puede transformarse en la única vía de subsistencia. Cuando ello ocurre, se debilitan las posibilidades de generar ingresos propios, se limita la autonomía de las personas y se perpetúan círculos de pobreza difíciles de romper.

El combate contra la pobreza exige una mirada de largo plazo y un compromiso real con la creación de oportunidades. Fortalecer la educación, mejorar la capacitación laboral, promover empleos formales y dignos y generar las condiciones para facilitar la creación de más empleo son pilares fundamentales para que el mérito y el esfuerzo vuelvan a tener una recompensa tangible. Solo así será posible avanzar hacia un país más justo, donde el crecimiento y el desarrollo lleguen efectivamente a todos.

Romina Salinas

Directora de Comunicaciones, Instituto Res Publica