Más escuela
SEÑOR DIRECTOR:
El Presidente Kast citó a Gabriela Mistral, asegurando que “según cómo sea la escuela, así será la nación entera”. Justamente por eso preocupa que el debate educativo se centre cada vez más en control, vigilancia y sanciones.
La educación requiere que propiciemos el bienestar, enseñemos a convivir, que los estudiantes aprendan a construir vínculos desde el respeto, la amistad y desde ahí promover el sentido de comunidad. Espacios donde los niños puedan relacionarse, jugar y aprender en contacto con otros y con la naturaleza.
Si queremos una mejor nación, junto con proteger la escuela, también debemos preguntarnos cómo la hacemos más humanas.
Ángela Ibáñez y Marcial Huneeus
Fundación Patio Vivo
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE
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