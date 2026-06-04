Más escuela

SEÑOR DIRECTOR:

El Presidente Kast citó a Gabriela Mistral, asegurando que “según cómo sea la escuela, así será la nación entera”. Justamente por eso preocupa que el debate educativo se centre cada vez más en control, vigilancia y sanciones.

La educación requiere que propiciemos el bienestar, enseñemos a convivir, que los estudiantes aprendan a construir vínculos desde el respeto, la amistad y desde ahí promover el sentido de comunidad. Espacios donde los niños puedan relacionarse, jugar y aprender en contacto con otros y con la naturaleza.

Si queremos una mejor nación, junto con proteger la escuela, también debemos preguntarnos cómo la hacemos más humanas.

Ángela Ibáñez y Marcial Huneeus

Fundación Patio Vivo