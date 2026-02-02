Maternidad, trabajo y salud mental

SUSCRÍBETE POR $1100
    SEÑOR DIRECTOR:

    En relación con la nota publicada recientemente en La Tercera sobre las proyecciones del INE y el envejecimiento de la población, quiero aportar una mirada desde la psiquiatría perinatal.

    Quienes acompañamos clínicamente a mujeres, observamos cómo las condiciones en que se vive el embarazo, el posparto y la crianza temprana influyen tanto en la salud mental de las madres y familias como en las decisiones reproductivas que toman (cuántos hijos quieren o pueden tener). Estas decisiones dependen en gran medida de la posibilidad real de conciliar maternidad y trabajo.

    La evidencia internacional muestra que políticas orientadas a reducir barreras al cuidado (como acceso garantizado a sala cuna, fortalecimiento de corresponsabilidad parental, protección laboral) son efectivas para enfrentar la baja fecundidad y el envejecimiento poblacional. En ese sentido, iniciativas como el proyecto de Sala Cuna para Chile, o el posnatal de 12 meses, avanzan en una dirección coherente con las recomendaciones observadas en otros países.

    Rosario Alomar

    Psiquiatra perinatal

