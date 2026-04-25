Medidas contra la permisología

SEÑOR DIRECTOR:

En materia económica, el principal problema que enfrenta Chile no es solo el nivel de impuestos, sino la incertidumbre regulatoria. Las medidas para reducir la “permisología” en el proyecto de Reconstrucción Nacional en la tramitación de inversiones apuntan justamente a ese núcleo, lo que es positivo.

La reducción del plazo para impugnar las Resoluciones de Calificación Ambiental de dos años a seis meses disminuye la incertidumbre jurídica, permite que las obras aprobadas sean financiables y disminuye el riesgo de paralizaciones posteriores. En la práctica, transforma aprobaciones frágiles en decisiones firmes.

Además, limitar la discrecionalidad del Consejo de Monumentos Nacionales -que ha detenido cientos de proyectos por hallazgos arqueológicos discutibles-, mejora la predictibilidad del sistema. Para el inversionista, no es solo relevante la regulación, sino saber cómo se aplica. Menos discrecionalidad implica reglas claras, menor riesgo y costos.

Gustavo Díaz

Economista Instituto Libertad