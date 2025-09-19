SEÑOR DIRECTOR:

Las noticias que provienen desde el Medio Oriente nos conmocionan. Los ataques que ocurren a diario en esa región, afectando principalmente a civiles, evidencian que el diálogo político ha sido reemplazado por una violencia sin fin.

Somos testigos de los bombardeos implacables dirigidos a los palestinos en Gaza, quienes se ven obligados a desplazarse, sin rumbo ni destino al cual llegar. Este hecho objetivo mantiene al borde de la desesperación a cientos de miles de personas que han perdido la esperanza y únicamente esperan sobrevivir aferrándose a una mística sempiterna.

Israel sostiene su derecho a existir y considera que puede soslayar la inmensa tragedia del 7 de octubre de 2023, infligiendo el peor de los sufrimientos a la población gazatí.

No es difícil prever que, a raíz de las masacres terroristas y la violencia de Estado, no surgirán resultados positivos. Ambas partes han condenado a las nuevas generaciones a alimentar el odio y el aniquilamiento al otro, viendo esto como la única manera de preservar su propia existencia e identidad.

El mundo observa con horror la falta de humanidad y racionalidad. Nuestra inteligencia es superada por la fuerza bruta. El mandamiento de amar a nuestro prójimo, sin importar cuán diferente sea, es devorado por el fuego.

A poco más de dos mil años del mensaje de amor de Cristo, en esa misma tierra sagrada, cada bomba o metralla aleja toda ilusión de paz. Aquellos que queden en pie solo pensarán en venganza y más muerte.

El pensador alemán Nietzsche nos decía, hacia finales del siglo XIX, que la especie humana oscilaba en una disyuntiva histórica de cuya resolución dependía su grandeza o su decadencia definitiva.

En el Medio Oriente asistimos hoy a uno de esos momentos históricos cruciales.

Lorenzo Agar Corbinos