SEÑOR DIRECTOR:

Los últimos datos del mercado laboral, vistos en detalle, vuelven a mostrar la profundidad del deterioro. Más allá de leves variaciones en la tasa de desempleo, el problema de fondo persiste: el empleo que se crea es escaso y de baja calidad. El aumento sostenido de los costos laborales ha tenido efectos concretos, con la destrucción de cerca de 155 mil empleos formales en las mipymes en términos anuales, mientras la tasa de desempleo femenino vuelve a situarse en torno al 9%.

Frente a este escenario, valoro que el gobierno haya puesto el foco del subsidio laboral en trabajadores vulnerables y en las pymes. Sin embargo, resulta igualmente necesario apurar la presentación y tramitación de las indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal y darle prioridad. En un mercado laboral deteriorado, dinamizar el empleo —especialmente el femenino— requiere eliminar los desincentivos a la contratación de mujeres que hoy impone la legislación. Avanzar en sala cuna universal es clave para que puedan reinsertarse plenamente en el mercado laboral.

Carolina Abuauad Magasich

Investigadora asociada Fundación P!ensa