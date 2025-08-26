Municipios frente a la seguridad

SEÑOR DIRECTOR:

Lo ocurrido en Curacaví vuelve a evidenciar un fenómeno que se repite en gran parte del país: los municipios nos vemos obligados a asumir un rol en seguridad que, en rigor, no nos corresponde.

Ante la ausencia de respuestas eficaces del Estado, los vecinos —con justa razón— nos exigen soluciones inmediatas. Así, terminamos desplegando patrullas, vehículos y sistemas de vigilancia que buscan contener una crisis que ya se encuentra desbordada.

Evidentemente, los alcaldes no tenemos las atribuciones ni la responsabilidad que sí corresponde a las policías, como lo dejó claro el ministro de Seguridad Pública en su último punto de prensa. Sin embargo, quedamos al medio de un escenario en el que la ciudadanía exige tranquilidad y el Estado se queda atrás. La pregunta que cabe hacerse es qué se hará, de manera efectiva, frente a esta realidad.

Isabel Valenzuela Ahumada

Alcaldesa de Colina