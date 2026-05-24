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    Cartas al Director

    Niñez: Más conectados y desprotegidos que nunca

    Por 
    Cartas al director
    20.11.17 TEMATICA INTERNET FOTO: LUIS FELIPE QUINTANA S. COMPUTADORES - TELEFONOS CELULARES - HOGAR - USUARIOS - WIFI - CONECTIVIDAD - PRODUCCION FOTOGRAFICA

    SEÑOR DIRECTOR:

    Un reciente informe publicado por la Defensoría de la Niñez, nos muestra un panorama preocupante sobre la desprotección de los niños ante la tecnología. Según él, más del 90% de los niños y niñas cuenta con conexión a internet en su hogar y el promedio de edad para acceder al primer celular ha descendido de 11 años en 2016 a 8,6 años en 2022. Hoy nuestros niños están más conectados que nunca, pero también más desprotegidos y las niñas están en mayor riesgo.

    El ciberacoso y el contacto de menores de edad con desconocidos fluctúan entre el 15% y el 30%, superando el promedio de la OCDE. Además, un 61% siente la necesidad de revisar constantemente su celular y un 42% ha intentado reducir su uso sin éxito.

    A nivel institucional, el panorama es desalentador: no existe un marco regulatorio al respecto y las iniciativas para abordar el problema están dispersas y desarticuladas.

    Es urgente que el Estado, la sociedad civil y las empresas articulen esfuerzos con un objetivo común para establecer marcos claros de responsabilidad para las plataformas digitales, invertir en educación digital y acompañar a las familias con herramientas prácticas.

    El equilibrio es crucial: reconocer que la tecnología es una herramienta cuyos efectos dependen de su uso, de las capacidades que se desarrollen para incorporarla y del marco regulatorio que la contenga.

    Ana María Raad

    Directora ejecutiva Fundación Reimagina

    Más sobre:NiñosCiberacosoTecnología

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