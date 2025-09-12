Niños y niñas invisibles en la calle

SEÑOR DIRECTOR:

El Censo de Población 2024 acaba de publicar un dato que debería escandalizarnos y movilizarnos con urgencia: 817 niños, niñas y adolescentes en situación de calle.

¿Qué haremos ahora como país? ¿Seguirán invisibilizados en diagnósticos, presupuestos y programas presidenciales? ¿Seguiremos justificándonos en que “no adhieren” a los programas o en que “la ley obliga a denunciar y devolverlos a residencias” como única respuesta? ¿Nos atreveremos a innovar en diseños obsoletos para abordar sus verdaderas necesidades?

Hoy los datos están sobre la mesa. Nos corresponde actuar y estar a la altura de 817 NNASC que todos/as sabemos, están en este minuto en riesgo de vida.

Magdalena Álvarez Mardones

Socióloga y Magíster en Métodos para la Investigación Social, UDP