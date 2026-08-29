SEÑOR DIRECTOR:

En su defensa de la reforma constitucional en seguridad, el senador Squella ha recurrido a una dicotomía entre la discusión de los técnicos y la realidad de la ciudadanía que sufre los efectos de la delincuencia. Aunque puede ser útil plantearlo así en las redes sociales, lo cierto es que no hay contradicción entre dotar al Estado de herramientas para enfrentar al crimen, hacerlo de una manera técnicamente adecuada y no introducir elementos potencialmente disruptivos a nuestro ordenamiento político y jurídico. Más todavía: un buen diseño es condición de posibilidad para su éxito, no un obstáculo para ello.

Nadie ha dado una mejor muestra de esto que el propio senador Squella. Ante las persistentes y justas críticas de la opinión pública, anunció que presentará indicaciones junto al senador Longton para acotar algunas cláusulas que deben ser revisadas. Es de esperar que ese esfuerzo de escrutinio y corrección no se detenga ante falsos dilemas.

Rodrigo Pérez de Arce P.

Faro UDD