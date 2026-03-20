SEÑOR DIRECTOR:

En los primeros días de su gobierno, el Presidente José Antonio Kast y la ministra María Paz Arzola han puesto el énfasis educativo en la mejora de aprendizajes, además de mencionar ajustes para el proceso de implementación de los SLEP. Desde Educación 2020 valoramos esta priorización y estamos disponibles para colaborar con el Estado en estas materias. Sin embargo, hay tensiones en ambas que es importante discutir.

En primer lugar, los aprendizajes no se relacionan únicamente con el desarrollo cognitivo, sino también con el socioemocional y con las oportunidades que puedan tener las y los estudiantes. En ello influyen variables como el contexto de cada estudiante, la escolaridad de los padres, la cantidad de libros que hay en los hogares, entre tantas otras. Por ende, solo considerar el promedio de notas a la hora de hablar de mérito reduce esta discusión a un número que no depende exclusivamente del esfuerzo de cada estudiante.

En segundo lugar, la educación pública, que atiende a los contextos más vulnerables del país, necesita refuerzos. Estamos de acuerdo con el gobierno entrante en la importancia que tiene para este sistema que los alcaldes y sus municipios presten apoyos a la educación más allá de los traspasos, lo que no quita que la implementación de los Servicios Locales requiera continuidad y un Mineduc que mejore y respalde una implementación que está determinada por la ley.

Valoramos los puntos de encuentro que plantean los anuncios del nuevo gobierno. Otros deberán discutirse con evidencia y responsabilidad. Desde la sociedad civil, seguiremos disponibles para colaborar en una tarea que es de país.

Ingrid Olea Sepúlveda

Directora ejecutiva

Educación 2020