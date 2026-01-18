SEÑOR DIRECTOR:

En la interesante columna de María Teresa Valenzuela publicada en el diario del sábado sobre obesidad infantil quisiera agregar que los padres obesos también juegan un rol en el riesgo de obesidad de sus hijos porque existen evidencias científicas de que atraves de la epigenetica los espermatozoides pueden transmitir ese riesgo a su descendencia.

Por tanto, esa responsabilidad no es solo de la madre, sino también del padre.

Emilio Fernández Ossadey

Especialista en Medicina Reprodutiva