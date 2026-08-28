Operación Cancerbero

SEÑOR DIRECTOR:

El Clan Chen es una organización criminal china investigada inicialmente por el FBI. Actualmente en prisión preventiva en la cárcel La Laguna de Talca por lavado de activos y asociación ilícita, después de generar ganancias de más de 200 millones de dólares en la Zona Franca de Iquique, serán devueltos a la cárcel de Alto Hospicio, por la resolución del Juzgado de Garantía de Iquique que priorizó vínculos familiares por sobre la seguridad pública.

Si bien es cierto que al ingresar en prisión no se deberían conculcar otros derechos, la colisión de estos con la seguridad pública debe llevar a legislar. En España, por ejemplo, solo recientemente y después de años del fin de la actividad terrorista de ETA, se ha comenzado a revertir la histórica política de dispersión, aislamiento y rotación que se realizó con la población penitenciaria vinculada a terrorismo, incluso en contra de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La decisión debe ser técnica y no sólo jurídica, por lo que sería el momento de darle prioridad al proyecto de ley que crea los juzgados especializados en ejecución de penas, con jueces técnicos en ejecución y control penitenciario.

Mauricio Valdivia Devia

Academia de Ciencias Policiales