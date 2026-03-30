SEÑOR DIRECTOR:

Al asumir la Presidencia Gabriel Boric, en 2022, recibió un regalo del exministro Segpres de Sebastián Piñera, Juan José Ossa. Se trataba de una guitarra.

Esto derivó en que el propio Boric usara el conocido dicho para asumir las dificultades iniciales de su gobierno. Discurso de campaña confrontacional que en la primera magistratura le resultó inútil.

El actual gobierno de José Antonio Kast, repite la historia: discurso beligerante en campaña y este duro choque con la realidad en solo dos semanas en La Moneda. El uso del relato “Estado en quiebra” –criticado incluso desde el oficialismo–, demostró la inexperiencia de su ministra vocera, Mara Sedini, así también de quien es el ideólogo comunicacional, Cristián Valenzuela.

Queda claro que una cosa fue la carrera electoral y otra diametralmente distinta es “habitar el cargo”. La segunda semana del actual gobierno pareció ser muy negra.

Definitivamente, “otra cosa es con guitarra”.

Jorge Wasyluk Nieto

Periodista