Pagos digitales

SEÑOR DIRECTOR:

En relación con la carta de Fernando Yáñez, de Denaria Chile, aclaro que la Primera Notaría de Santiago no ha restringido los medios de pago. Lo que hicimos fue habilitar un canal digital adicional, Rutpay de BancoEstado, que permite pagar directamente con CuentaRUT.

Los datos del Banco Central que publica Denaria en su sitio web muestran que el débito o CuentaRUT es hoy el medio de pago más utilizado en Chile, con un 47% de las transacciones, seguido por el efectivo con un 31%. Ambos conviven en la vida diaria de millones de personas, y nuestro propósito es acercar el servicio notarial a quienes ya pagan de esa forma.

Compartimos que la digitalización debe facilitar la vida de las personas y nunca ser una barrera. Ese espíritu guía nuestra modernización: incorporar herramientas simples y masivas que hagan más ágil y accesible el servicio notarial. Valoramos el aporte de Denaria y estamos disponibles para avanzar juntos en una transición digital que no deje a nadie atrás.

Cristián Camilla

Notario titular, Primera Notaría de Santiago