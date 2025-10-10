SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Paralización en universidades

Por 
Cartas al director
Paralización en universidades

SEÑOR DIRECTOR:

Han regresado las paralizaciones en universidades en Santiago, hoy la USACH, la U. de Chile y la UMCE, que han sido perturbadas en su funcionamiento por grupos de estudiantes que esgrimen variadas razones: en un caso dice relación con aspectos, entre otros, de la gobernanza, lo cual la ley deposita en los académicos, y en otros se alude a un conflicto internacional (Hamas–Israel), exigiéndose la ruptura de colaboraciones con Israel. La práctica y tradición muestran que la cooperación académica internacional supera las fronteras políticas o ideológicas y ciertas contingencias, las que pueden tener complejas raíces externas al país.

Las llamadas “tomas” constituyen desde ya una violencia extrema, que usualmente conllevan la destrucción de bienes, la interrupción de las actividades académicas, especialmente la enseñanza de miles de estudiantes que no participan, y la pérdida de importantes recursos, incluyendo los otorgados como “gratuidad” de los estudios. Recursos que son principalmente aportados por todos los contribuyentes y las familias de los alumnos.

Sin duda que es legítimo el derecho a presentar una posición ante el devenir interno y externo en la universidad. Pero ello no implica la violencia y destrucción. Es lamentable que esto suceda en instituciones estatales que poseen una larga tradición educacional y que cumplen los estándares de acreditación exigidos nacionalmente.

Moisés Silva Triviño

Profesor universitario

Más sobre:UniversidadesTomasEnseñanza

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“La persona que recibió el Premio Nobel me llamó”: Trump da detalles de conversación con María Corina Machado

Prisión preventiva para informático de liceo de Alto Hospicio acusado de abusar y violar a alumna de 13 años

“No está en un mínimo pensamiento dejar el país”: Dina Boluarte niega haber buscado asilo tras su destitución

Hombre fallece tras ser apuñalado en riña en costanera de Coquimbo

Al menos 19 desaparecidos tras explosión en fábrica de municiones de Tennessee

Municipalidad de La Florida afirma llevar más de 70% de avance en el desalojo de Toma Dignidad

Lo más leído

1.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

2.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

3.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

4.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

5.
A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por su partido amistoso en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por su partido amistoso en TV y streaming

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Decretan amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8

Decretan amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8

Anuncian maratón de 31 Minutos para este fin de semana: revisa los horarios de TV y streaming

Anuncian maratón de 31 Minutos para este fin de semana: revisa los horarios de TV y streaming

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Prisión preventiva para informático de liceo de Alto Hospicio acusado de abusar y violar a alumna de 13 años
Chile

Prisión preventiva para informático de liceo de Alto Hospicio acusado de abusar y violar a alumna de 13 años

Hombre fallece tras ser apuñalado en riña en costanera de Coquimbo

Municipalidad de La Florida afirma llevar más de 70% de avance en el desalojo de Toma Dignidad

Máximo Pacheco: “La demanda de cobre está sana y fuerte”
Negocios

Máximo Pacheco: “La demanda de cobre está sana y fuerte”

Aclara y CAP ingresan adenda para evaluación ambiental de proyecto de tierras raras en Penco

Trump cumple su amenaza: anuncia arancel adicional de 100% a China y controles al comercio de software

Los daños que dejó el intenso sismo magnitud 7.4 en Filipinas este viernes
Tendencias

Los daños que dejó el intenso sismo magnitud 7.4 en Filipinas este viernes

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

En el último minuto y con un autogol: la Roja consigue una agónica victoria sobre Perú en La Florida
El Deportivo

En el último minuto y con un autogol: la Roja consigue una agónica victoria sobre Perú en La Florida

Se lo dedicó a su padre, entre lágrimas: el emotivo gol del hijo de Miguel Ángel Russo

Revive el postrero triunfo de la selección chilena sobre Perú en La Florida

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Dënver le canta a las penas del mundo y el corazón en “A Pedacitos”: escúchalo aquí
Cultura y entretención

Dënver le canta a las penas del mundo y el corazón en “A Pedacitos”: escúchalo aquí

Sombra adelanta su segundo disco con el single “Para no regresar”: escúchalo aquí

Florencia Lira estrena “Lilit”: un regreso con luces, sombras y baile

“La persona que recibió el Premio Nobel me llamó”: Trump da detalles de conversación con María Corina Machado
Mundo

“La persona que recibió el Premio Nobel me llamó”: Trump da detalles de conversación con María Corina Machado

“No está en un mínimo pensamiento dejar el país”: Dina Boluarte niega haber buscado asilo tras su destitución

Al menos 19 desaparecidos tras explosión en fábrica de municiones de Tennessee

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida