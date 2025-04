Paseo Bandera: fortalecer al peatón

SEÑOR DIRECTOR:

La peatonalización del Paseo Bandera fue, en su origen, un proyecto audaz: transformar una arteria en desuso en un paseo vivo para las personas, el comercio y la cultura. Y funcionó. El flujo peatonal creció un 278%, las ventas locales aumentaron un 20%, las denuncias bajaron un 23,7%, y el 96% de los usuarios aprobó la intervención.

El deterioro que vemos hoy no puede atribuirse a una sola causa. La pandemia y el estallido social pusieron bajo presión a todos los espacios públicos. Pero si algo queda claro, es que la respuesta no puede ser retroceder. No se trata de llenar de buses el espacio. Se trata de retomar la gestión activa, y sobre todo, de proyectar el Paseo Bandera hacia su consolidación definitiva.

A estas alturas, Santiago debiera estar discutiendo cómo consolidar este proyecto con una inversión pública potente en seguridad, infraestructura y programación cultural, y con una alianza privada sólida que le dé continuidad, vida y atractivo comercial.

El desafío no es tapar el problema: es enfrentarlo con decisión, ingenio y colaboración. Santiago merece más gestión, más visión y más ciudad.

César Rodríguez Rojas

Director Fundación Huella Local, ex Secplan de Santiago

Carlos Maillet Aránguiz

Arquitecto