SEÑOR DIRECTOR:

En el marco de la recuperación del casco histórico de la ciudad de Santiago, el alcalde Mario Desbordes ha iniciado junto a la Corporación de Desarrollo de Santiago, los primeros pasos para la remodelación del Paseo Phillips ubicado entre los edificios del mismo nombre en donde vivió por cuatro décadas el Presidente Jorge Alessandri Rodríguez.

El lugar patrimonial se encuentra al costado oriente de la plaza de armas entre los edificios Phillips inaugurados en 1927, obra del arquitecto Alberto Siegel, mismo autor del edificio del Banco de Chile en el Paseo Ahumada. Este proyecto, que contempla cambio de pavimento, nueva iluminación, señalética y mobiliario urbano, rescatará un espacio arquitectónico de gran valor para nuestra ciudad. Junto con celebrar este proyecto de recuperación de nuestro centenario patrimonio, sería interesante que en una segunda etapa, el edificio Presidente, ubicado en el centro del Paseo Phillips construido hace algunos años, se incorporara de mejor manera al paseo, mejorando su integración a este espacio patrimonial de gran valor para la ciudad en su relación con la calidad arquitectónica del conjunto patrimonial completo, rehabilitando el primer piso, liberando vistas y restituyendo la continuidad peatonal del lugar, recuperando así, su función urbana colectiva original.

Yves Besançon Prats

Arquitecto