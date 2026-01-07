Patrimonio perdido, país herido
SEÑOR DIRECTOR:
Lamentablemente, en Chile nos hemos acostumbrado cada cierto tiempo a leer sobre casos de robo o destrucción de patrimonio cultural, religioso o histórico. El reciente caso de robo a la Catedral de Santiago es una nueva herida a nuestra identidad. ¿Cómo podremos contarle a nuestros hijos quiénes fuimos cuando no quede nada?
Juan Miguel de la Fuente
Arquitecto
