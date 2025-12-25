Perder de vista lo esencial

SEÑOR DIRECTOR:

La discusión sobre educación superior se ha reducido casi exclusivamente a lo financiero. Hablamos de aranceles, coberturas y presupuestos, como si la calidad, la equidad y los proyectos educativos fuera un tema secundario.

La gratuidad amplió el acceso y redujo barreras económicas, es incuestionable. Sin embargo, su diseño actual ha absorbido una enorme proporción de recursos públicos, sin que se hayan hecho análisis sobre la eficiencia y focalización del gasto. Financiar aranceles a estudiantes con realidades socioeconómicas distintas es un camino correcto, pero no siempre equitativo.

Las universidades -públicas y privadas- enfrentan desafíos, más allá del pago de aranceles: modernización docente, investigación competitiva, infraestructura adecuada y mejores condiciones para los estudiantes. La calidad tiene un costo que no se cubre con los aranceles regulados, y menos con una disminución radical del copago.

Es injusto e inviable eliminar la gratuidad, pero es absurdo no preguntarnos si su diseño actual es el mejor, en relación con la equidad intra e intergeneracional, y la eficacia respecto a los objetivos definidos, en un contexto de gran restricción de fondos fiscales.

Lo mismo es necesario sobre el llamado proyecto FES, tanto en su planteamiento para terminar el CAE, como en la enorme pérdida de autonomía institucional. Existen opciones al FES; Acción Educar, Horizontal y yo mismo, entre otros, hemos hecho propuestas con bastante detalle para terminar el CAE, resguardando la equidad y eficiencia en la asignación de recursos estatales y en el pago de lo adeudado. Reconocer diferencias no es lo mismo que negar su existencia.

Necesitamos una conversación que sea un diálogo, que combine acceso, calidad y sostenibilidad, y que entienda la colaboración público-privada como una oportunidad. Persistir en un modelo que consume recursos sin asegurar calidad es, en el fondo, mayor desigualdad.

Hugo Lavados M.

Rector Universidad San Sebastián