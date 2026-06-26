Perturbando el orden social

SEÑOR DIRECTOR:

Las recientes evacuaciones que obligaron a la ministra Ximena Lincolao a interrumpir su conferencia sobre Inteligencia Artificial, a familias a abandonar el zoológico y a funcionarios el edificio de justicia, son el síntoma de un fenómeno alarmante: amenazas que perturban el orden social, motivadas generalmente por un profundo desprecio a la especie humana y a sus capacidades de progreso.

Aquel que presuntamente hizo instalación de esa bomba deseaba, según sus propias palabras, “ver el miedo en los ojos de la gente” y perpetrar un atentado que se convirtiera en el “top número 1 de Wikipedia”. Afortunadamente, el hecho se limitó a amenazas. Sin embargo, no se debe subestimar su impacto, ya que si bien prescinde de la ejecución física para centrarse en la desestabilización psicológica de la cotidianidad. El objetivo ya no es solo la destrucción material, sino el quiebre de la normalidad institucional y la parálisis de la vida democrática a través del miedo. Cabe señalar que este tipo de conductas de calibre terrorista buscan perpetrar daño a los demás por una “buena causa” que solo ellos conocen, desdeñando la dignidad intrínseca de las personas y reduciéndolas a ser meros objetos de utilización para su narcisismo criminal.

Cynthia Campos Gómez

Fundación para el progreso