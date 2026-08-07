Envejecimiento de la población
SEÑOR DIRECTOR:
La columna de Juan Luis Ossa (“Además de la natalidad, los cuidados”) pone el dedo en una llaga que la discusión pública tiende a postergar: el envejecimiento de nuestra población exige una institucionalidad de cuidados a la altura del desafío, no solo políticas de natalidad.
Los que nos dedicamos al cuidado de personas mayores, vemos a diario una realidad de recursos insuficientes y un debate que aún asocia el cuidado institucional con el abandono, antes que con una decisión responsable de las familias.
La Comisión Asesora Presidencial ganaría si incorporara, con igual preocupación, el otro extremo de la vida: cómo protegemos a los más de cinco millones de mayores de 60 años que tendrá Chile hacia 2050. Como dice Ossa, no hay bala de plata. Pero tampoco hay tiempo que perder.
Juan Francisco Marinovic Vial
CEO Acalis Latam / directorio de Agram
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