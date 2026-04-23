PMGD, del fomento a la distorsión

SEÑOR DIRECTOR:

Durante años, el precio estabilizado de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) se presentó como un instrumento de fomento. Hoy, la evidencia muestra que se transformó en un subsidio financiado por clientes y generadores, convirtiéndose en la mayor distorsión en la historia del sistema eléctrico chileno.

Mientras los costos marginales en horas solares tienden a cero, los PMGD siguen recibiendo entre 60 y 80 US$/MWh. El resultado es un sobrecosto cercano a US$300 millones anuales, con proyecciones de hasta US$5.000 millones al 2034, según estudios del Consejo Minero y asociaciones de consumidores como Conadecus y Acenor.

Lo más preocupante es que esto fue advertido. Desde 2023, el Coordinador Eléctrico alertó sobre sobreinversión y señales distorsionadas. Sin embargo, el sistema toleró esta situación, acumulando costos que hoy comienzan a traspasarse a los consumidores.

La decisión de la ministra Ximena Rincón y del subsecretario Hugo Briones de avanzar en su corrección es clave. Dos gobiernos de muy distinto signo han coincidido en el diagnóstico. Corregir esta distorsión es hoy una política de Estado.

Rafael Loyola Domínguez

Director ejecutivo de la Asociación de Generación Renovable (AGR)