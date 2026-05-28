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    Cartas al Director

    Política de seguridad

    Por 
    Cartas al director
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    Ante la discusión sobre si el gobierno del Presidente Kast cuenta o no con una política de seguridad, conviene precisar el significado técnico del concepto.

    Una política pública es un marco general de acción del Estado. Su implementación requiere planes. Cada plan, a su vez, debe estructurarse en proyectos concretos. Cada proyecto debe tener objetivos generales y específicos. Y cada objetivo debe estar asociado a parámetros de evaluación, definidos de manera previa, que permitan verificar su cumplimiento.

    Por lo tanto, no basta con anunciar medidas, prioridades o intenciones. Para hablar propiamente de una política de seguridad, debe existir una cadena lógica entre política, planes, proyectos, objetivos y parámetros medibles. Sin esa relación explícita, lo que existe no es una política pública en sentido estricto, sino un conjunto de acciones sin una estructura verificable.

    Rodrigo Fernández

    Ingeniero civil

    Más sobre:GobiernoKastPolíticaPlanesObjetivosMedición

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