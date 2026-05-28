SEÑOR DIRECTOR:

Ante la discusión sobre si el gobierno del Presidente Kast cuenta o no con una política de seguridad, conviene precisar el significado técnico del concepto.

Una política pública es un marco general de acción del Estado. Su implementación requiere planes. Cada plan, a su vez, debe estructurarse en proyectos concretos. Cada proyecto debe tener objetivos generales y específicos. Y cada objetivo debe estar asociado a parámetros de evaluación, definidos de manera previa, que permitan verificar su cumplimiento.

Por lo tanto, no basta con anunciar medidas, prioridades o intenciones. Para hablar propiamente de una política de seguridad, debe existir una cadena lógica entre política, planes, proyectos, objetivos y parámetros medibles. Sin esa relación explícita, lo que existe no es una política pública en sentido estricto, sino un conjunto de acciones sin una estructura verificable.

Rodrigo Fernández

Ingeniero civil