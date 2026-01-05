Política exterior y criterio

SEÑOR DIRECTOR:

La reacción del gobierno chileno frente a la captura de Maduro puso el acento en el respeto al derecho internacional, sin hacerse cargo de un dato previo: en Venezuela opera un régimen que destruyó la democracia y provocó una de las peores crisis humanitarias del continente.

Defender el orden internacional es necesario. Pero la política exterior no es un púlpito moral: tanto ella como el derecho internacional también deben evaluarse por su capacidad de responder a tragedias reales, especialmente cuando estas afectan primero a un pueblo entero y luego generan consecuencias directas para países como Chile.

Principios sin ingenuidad. Realismo sin cinismo.

Felipe Guzmán Habinger

Abogado