    ¡Por fin los mayores!

    Por 
    Cartas al director
    Jonnathan Oyarzún/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    Por fin se aprobó la Ley Integral de Personas Mayores, después de una discusión de más de 5 años en el Congreso. Desde Conecta Mayor UC y junto a la COS y Voces Mayores, trabajamos arduamente por su urgente promulgación y por incorporar algunos de los aspectos que nos parecían fundamentales y que hoy se encuentran en esta normativa, que es sin duda un gran paso en la dirección del cambio cultural que tanto hemos promovido. Esperamos que la movilización de los parlamentarios y la unanimidad que vimos el lunes en el Congreso, logre permear a la sociedad en su conjunto para que los derechos de las personas mayores sean respetados y su inclusión sea una realidad este 2026.

    Eduardo Toro Nahmías

    Director

    Conecta Mayor UC

