Pragmatismo migratorio

SEÑOR DIRECTOR:

Chile enfrenta grandes desafíos en materia migratoria. Hasta ahora no hemos estado a la altura.

El 10 % de la población de Chile es extranjera. Esto significa alrededor de 2 millones de personas. Esta cifra se ha quintuplicado en solo 10 años, como consecuencia de una falta de ordenamiento, control y regulación del fenómeno. También, el progreso de Chile en los últimos 30 años lo ha convertido en un país de destino predilecto en Latinoamérica. Desde 2022 disponemos de una nueva ley de migraciones, la cual propone ordenar y regular el flujo de ingreso. Eso es positivo.

Chile necesita a la migración por distintas razones; una de ellas es nuestro declive demográfico. En la última década los nacimientos han caído en un 30 %, nuestra tasa de fecundidad se empina apenas en un hijo por mujer en edad reproductiva y nos hace falta 1 hijo más para alcanzar la tasa de reemplazo. El aporte de los jóvenes extranjeros es decisivo. Hoy, el 14 % de los niños que nacen en nuestro país tiene al menos un progenitor nacido fuera.

El mayor problema es la irregularidad. Hoy alcanza el 20% del total de migrantes, en torno a 400 mil personas. En 2023 se empadronaron biométricamente a cerca de la mitad de ese grupo. Nada se hizo. Se mantienen en situación irregular por decisión gubernamental.

El próximo gobierno debiese regularizar a quienes se han empadronado y, al mismo tiempo, ejercer presión para que retornen a su país de origen a la otra mitad que se mantiene irregular. Y tomar medidas drásticas para impedir el ingreso por pasos no habilitados.

La solución planteada es la única viable para poder recuperar la senda del progreso, la cohesión social y la armonía comunitaria.

Lorenzo Agar Corbinos

Doctor en Sociología