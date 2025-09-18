SUSCRÍBETE
Cartas al Director

Premios nacionales

Por 
Cartas al director
Premios nacionales

SEÑOR DIRECTOR:

Los Premios Nacionales reconocen a personas cuya obra destaca por su excelencia y aporte a las artes, la cultura y a diversas áreas del saber. Pero ha habido un sesgo de género pues sólo un 13,5% han sido mujeres las que han recibido este reconocimiento. Ello se suma a una concentración territorial e institucional, donde sólo el 8,6% de las personas galardonadas han vivido y desarrollado su vocación fuera de Santiago.

El detalle es ingrato: Artes Musicales (17 premiados de Stgo., 1 de regiones); Artes de la Representación (16 de Stgo., 0 de regiones); Artes Plásticas (15 de Stgo., 2 con carrera internacional y 0 de regiones); Ciencias Aplicadas (17 de Stgo., y 1 de regiones); Ciencias Naturales (14 de Stgo., 3 de regiones); Periodismo (23 de Stgo., y 3 de regiones), Historia (20 de Stgo., 6 de regiones), Ciencias de la Educación (24 de Stgo., 0 de regiones), Ciencias Exactas (17 de Stgo., 1 de regiones), Literatura, (52 de Stgo., y 6 de regiones), en Humanidades y Ciencias Sociales (17 de Santiago y 1 de regiones).

La asignación desconoce los esfuerzos de mujeres y hombres que en las otras regiones han superado obstáculos, propios del centralismo y las desigualdades territoriales, para entregarnos una obra de excelencia, con aportes trascendentes al desarrollo de Chile y del mundo. Son personas valoradas internacionalmente, más no en su patria.

Las universidades regionales del CRUCH alcanzan niveles de excelencia en los exigentes criterios de calidad que aplica CNA, pero sólo el 5% de los Premios Nacionales han sido asignados a personas que en ellas laboran. El aporte de mujeres y hombres de regiones no son percibidas desde la capital, constituyendo otro estímulo a la migración de talentos. ¿Por cuánto tiempo más se proyectará la sombra de un centralismo exacerbado que subvalora las capacidades regionales?

José A. Ábalos K.

Director ejecutivo

Agrupación de Universidades Regionales

